وزيرة خارجية أستراليا تدعو إيران إلى ضبط النفس

أكدت وزيرة خارجية أستراليا في اتصال هاتفي مع نظيرها الإيراني، أنها تتفهم قلق الجمهورية الإسلامية بشأن الهجوم على القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في دمشق، وطالبت طهران بضبط النفس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تبادل مع نظيرته الأسترالية بيني وونج، وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة، لا سيما الوضع في فلسطين والعلاقات الثنائية.

وانتقد أمير عبد اللهيان عدم استجابة مجلس الأمن الدولي لطلب إيران بإدانة الجريمة "الإرهابية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في الهجوم على السفارة الإيرانية في دمشق"، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وأضاف: "بعض الحكومات الغربية لا تدين هذا العمل الإرهابي الذي ينتهك بشكل واضح القانون الدولي و القانون والمواثيق الدولية، وباستمرارهم في دعم جرائم الصهاينة، فإنهم يطالبون إيران فقط بضبط النفس".

وشدد وزير الخارجية الايراني أيضا على ضرورة الضغط على" الكيان الإسرائيلي لإنهاء الحرب والإبادة الجماعية وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة".

من جانبها، شددت وزيرة الخارجية الأسترالية على أنها تتفهم قلق إيران بشأن الهجوم، ودعت إيران إلى ضبط النفس، وأعربت عن قلقها إزاء تزايد حدة التوتر والإجراءات المضادة وتوسيع نطاق الحرب مع عواقب لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة.

وفي إطار متصل، كان وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون طالب طهران في اتصال هاتفي مع عبد اللهيان طهران بضبط النفس عقب الهجوم الذي نُسب لإسرائيل على القسم القنصلي بسفارة إيران بدمشق.

وهددت إيران بالانتقام في أعقاب الهجوم، ومن جانبها، توعدت إسرائيل بالرد ومهاجمة الأراضي الإيرانية .