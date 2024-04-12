كيف أحدثت العبوات المضادة للأفراد تحولا في مواجهة جيش الاحتلال؟

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وجه سلاح العبوات المضادة للأفرا، صفعة جديدة لقوات المشاة الإسرائيلية في كمين الزنة أحدث الكمائن الهندسية لفصائل المقاومة الفلسطينية حيث أوقعت العبوات المضادة للأفراد ٩ قتلى بصفوف جيش الاحتلال غير أن تلك العبوات لها رحلة قديمة في ساحات المعارك منذ الحرب العالمية الثانية.

وتستعرض الشروق أهم المعلومات عن سلاح العبوات المضادة للأفراد الذي تعتاد كتائب القسام خاصة استخدامه في الكمائن الهندسية ضد جنود الاحتلال.

- الوريث الشرعي للألغام التقليدية

انتشر استخدام الألغام الأرضية بكثافة خلال الحرب العالمية الثانية حيث تتواجد مدفونة بالتراب لتنفجر بمن يدوسها من جنود العدو فتصيبه بقوتها الانفجارية بجروح خطيرة تسبب بتر الأطراف.

اوقعت الألغام الأرضية إصابات واسعة، ولكنها لم تصل للفعالية الكافية لقتل أعداد كبيرة من جنود العدو.

ظهر أول اكتشاف للعبوات المضادة للأفراد بحسب موقع بلادين بريس على يد مهندسين بجيش ألمانيا النازية، وهما جوزيف ميسني مجري الجنسية وهوبرت شريدنر ألماني الجنسية وكان ذلك حين وجد شرادنر إن تواجد جسم معدني صلب خلف الشحنة المتفجرة يستطيع توجيهها نحو هدف معين دون إصابة الجندي المشغل للتفجير.

- التطوير الأمريكي

ذكرت جمعية أوردا الأمريكية لنزع الألغام أن اكتشاف جوزيف وهوبرت تطور على يد شركة كندية بداية الخمسينيات، مع إضافة شظايا معدنية لتعزيز دائرة القتل بجانب موجة التفجير وكان ذلك خلال الحرب الكورية.

طورت شركة أمريكية العبوة المضادة للأفراد عام ١٩٦١ وأنتجت منها ١٠٠٠٠ نسخة باسم لغم كليمور وهو الشهير بالعبوة التلفزيونية التي تظهر في كثير من بيانات كتائب القسام.

- العبوات التلفزيونية والرعدية

تنقسم العبوات المضادة للأفراد لنوعين وهما التلفزيونية وهي نفسها لغم كليمور وأخري تسمي بالرعدية. تتخذ العبوات التلفزيونية اسمها من شكلها الشبيه بشاشة التلفاز وذلك لإعطاء الشظايا المنبعثة عنها مدى واسع للإصابة.

يبلغ مدى العبوات التلفزيونية نحو ٥٠ مترا للأمام وزاوية إصابة ب٦٠ درجة عن يمين ويسار العبوة وهو نطاق انتشار الشظايا المعدنية القاتلة وذلك وفقا لموقع بلادين برس.

تختلف العبوة الرعدية قليلا إذ يتم استخدامها لضرب أهداف أبعد على مسافة ١٥٠ مترا وبزاوية إصابة أقل كما يمكن استخدامها لضرب الآليات خفيفة التدريع وفقا لفيديو تعريفي نشرته جماعة حزب الله اللبنانية.

تتخذ العبوة الرعدية شكلا اسطوانية مقعر عند فوهة العبوة للداخل وهو الجزء المملوء بالشظايا المعدنية وتمت تسمية العبوة بذلك الاسم بسبب صوتها الشبيه بالرعد.

- دورها بالمقاومة الفلسطينية

ذكرت كتائب القسام بأحد منشوراتها أن حركة المقاومة بدأت خلال انتفاضة الأقصى بالاعتماد على سلاح العبوات الناسفة نظرا لسهولة تصنيعه محليا.

وأضافت الكتائب أن العبوات كانت تستخدم بأعداد الكمائن بعد تلقي معلومات استخباراتية عن تحركات جنود الاحتلال بناءا عليها يتم زرع العبوات الناسفة.

- طوفان الأقصى

انخفض الاعتماد علي العبوات الناسفة خلال طوفان الأقصى مع ظهور قواذف الياسين التي لا تحتاج البحث الاستخباراتي والكثير من مراقبة التحركات قبل الهجوم بها.

اقتصر عمل العبوات الناسفة على الكمائن المركبة حيث أوردت كتائب القسام دونا عن بقية فصائل المقاومة ذكر استخدام عبوات رعد أو العبوات التلفزيونية في عملياتها وكان أغلب تلك الاستخدامات لضرب قوات الإنقاذ الإسرائيلية القادمة لنجدة الجنود المصابين.