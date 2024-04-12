رئيس وزراء التشيك: اتفاق أمني ثنائي مع أوكرانيا، ربما يكون جاهزا في مايو أو يونيو



قال الرئيس التشيكي، بيتر بافيل، في مؤتمر صحفي، بعد قمة "البحار الثلاثة"، التي عقدت في مدينة "فيلنيوس" في ليتوانيا أمس الخميس، إن بلاده تتفاوض بشأن اتفاق أمني ثنائي مع أوكرانيا.

وأضاف أنه يمكن التوقيع على الوثيقة، في مايو أو يونيو المقبلين، لكنه أشار إلى أنه من السابق لأوانه الكشف عن أي تفاصيل محددة، بشأن ما ستحتويه بالضبط، حسب "راديو براغ" التشيكي اليوم الجمعة.

ومع ذلك، ذكر أن الأمر سيتعلق إلى حد كبير بالدفاع، وربما يشمل تقديم مساعدات مادية أو غير مادية، مثل الدعم بالمعلومات أو التقنيات الاستخباراتية، أو التعاون في صناعة الدفاع أو نقل الإنتاج إلى الأراضي الأوكرانية.

يشار إلى أن التشيك طرحت منذ شهور مبادرة لشراء الذخيرة وقذائف المدفعية من خارج الاتحاد الأوروبي، لسد احتياجات أوكرانيا تعويضا عن الطريق المسدود الذي وصل إليه الكونجرس الأميركي بشأن المساعدات العسكرية، إضافة للتأخير في الإنتاج الأوروبي للذخيرة .

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد حث الغرب على تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لمواجهة الهجمات الجوية الروسيةالتي دمرت أو أوقفت عن العمل أكثر من اثنتي عشرة محطة لتوليد الكهرباء، منذ منتصف مارس.

وقال زيلينسكي أمس الخميس بعد لقاء نظيره الليتواني جيتاناس نوسيدا في فيلنيوس "بالنسبة لنا، الدفاع الجوي هو الأولوية الأولى". كما شارك زيلينسكي في قمة لما يطلق عليهم "دول مبادرة البحار الثلاثة."