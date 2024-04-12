قالت الفنانة رزان مغربي، إن شهر رمضان له نكهة خاصة في مصر، مشيرة إلى أن المصريين يجعلون الشهر المبارك مميزًا ويشبههم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، أنها قضت رمضان كاملًا في مصر هذا العام، معقبة: «مصر ديما هي الرزق ومحبة الجمهور المصري الأساس».

وأشارت إلى أنها حزينة لعدم تواجدها على مائدة رمضان التليفزيونية هذا العام، مضيفة: «زملائي قدموا أعمالًا حلوة كثيرًا، وعوضت عدم التواجد بالشغل والمشاركة بالحفلات والأحداث والخيم الرمضانية، فضلت موجودة مع الجمهور والناس».

ونوهت أنها لم تتمكن من متابعة المسلسلات الرمضانية، مستطردة: «وقتي مقسم ما بين الشغل وجزء كبير للعائلة والعبادات اللي الواحد بيتشعبط بيها في الشهر الفضيل، لكن سمعت أصداء جميلة عن كل النجوم والزملاء وأتمنى لهم التوفيق».

ولفتت إلى أن الفنانين عملوا في ظروف صعبة، خاصة أن رمضان هذا العام له طبع آخر في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأكملت: «أهلنا في غزة وفلسطين يقضون رمضان بصورة غير جيدة، وكل دعواتنا كل يوم في الصلاة لفلسطين وغزة ومصر والوطن العربي، كنت حاسة إننا مهددين، وإن زملائي يشتغلوا في الظروف دي فأنا أحييهم وأتمنى لهم كل التوفيق».