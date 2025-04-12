 الخارجية الفلسطينية: دعوات التحريض لتكثيف اقتحامات المستعمرين للأقصى تحد للشرعية الدولية - بوابة الشروق
السبت 12 أبريل 2025 7:26 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

الخارجية الفلسطينية: دعوات التحريض لتكثيف اقتحامات المستعمرين للأقصى تحد للشرعية الدولية

وفا
نشر في: السبت 12 أبريل 2025 - 7:08 م | آخر تحديث: السبت 12 أبريل 2025 - 7:08 م

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الدعوات التحريضية لتكثيف اقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك هي تحد لقرارات الشرعية الدولية.

وأدانت الوزارة، في بيان لها، اليوم السبت، دعوات ما تسمى منظمات "جبل الهيكل" والجمعيات الاستيطانية وتحريضها لحشد المزيد من المشاركين في اقتحام المسجد الأقصى المبارك في فترة الأعياد اليهودية، وكذلك تحريضها لذبح وتقديم القرابين في باحاته.

وحذرت من التصعيد الحاصل في استهداف المسجد الأقصى بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا، في تعميق ضم القدس وتهويد مقدساتها المسيحية والإسلامية وتغيير واقعها القائم وفصلها عن محيطها الفلسطيني.

واعتبرت الوزارة أن إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية هي استخفاف بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومرجعيات السلام الدولية.

ولفتت إلى أن الصمت الدولي على تلك الانتهاكات يرتقي لمستوى التواطؤ وتوفير الغطاء للاحتلال وخروقاته الجسيمة للاتفاقيات الدولية الموقعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك