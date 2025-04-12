المبعوث الأممي في دمشق: إسرائيل تلعب بالنار في سوريا

قال المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، إن إسرائيل تلعب بالنار عندما تستخدم أجواء سوريا وتعتدي على أراضيها.

وأضاف بيدرسون، أثناء جلسة بعنوان "سوريا، إعادة البناء والمصالحة" على هامش المؤتمر السنوي للدبلوماسية في أنطاليا (جنوبي تركيا)، اليوم السبت، إنه لضمان استقرار سوريا لا بد من رفع العقوبات، وعلى إسرائيل أن توقف تعديها على الأراضي السورية، بحسب شبكة "الحدث" الإخبارية.

وتابع أن الأمم المتحدة تجري حوارا مع الحكومة السورية، وأن على المجتمع الدولي مساعدتها لتتمكن من النجاح.

وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي أواخر مارس الماضي، وصف المبعوث الأممي تصريحات المسئولين الإسرائيليين بشأن استمرار بقاء قواتهم داخل الأراضي السورية بالمقلقة.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، زار بيدرسون دمشق مرتين وعقد لقاءات مع الإدارة السورية الجديدة.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتل عقب سقوط الأسد أراضي جديدة داخل سوريا -بما في ذلك المنطقة العازلة- بعد أن ألغت تل أبيب من جانب واحد اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وتواترت مؤخرا التوغلات والغارات الإسرائيلية على مواقع عسكرية في مناطق عدة بسوريا، مما أثار تنديدا من الدول العربية، وكذلك من دول خارج المنطقة.