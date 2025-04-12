أول تعليق من جوارديولا بعد اكتساح كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بمستوى فريقه أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة: "يجب أن يكون الأداء مثل ما رأيناه اليوم، حاول كريستال بالاس خلق الفرص ولكن استطعنا اللعب بجماعية وأدائنا كان جيداً".

وأضاف: "علينا الفوز بجميع المباريات المتبقية من أجل ضمان مركز في الخمسة الأوائل بجدول الترتيب للمشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم القادم".

وأكمل: "لقد عانى إيدرسون من بعض الاضطرابات في الشهر الماضي، أو قبل شهرين، وظهرت مرة أخرى اليوم، لقد كان الموسم كابوسًا في هذه الظروف".

وأنهى: "أداء كيفن دي بروين هو ما قدمه لسنوات عديدة في مباريات عديدة، للأسف، لم يتمكن مؤخرًا من تقديم أداء جيد بسبب الإصابات التي عانى منها لمدة عام، وعمليات جراحية، وما إلى ذلك، لكنه لعب بشكل رائع، وساعدنا على كسر هذا الزخم الذي لم يكن جيدًا".