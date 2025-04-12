سلطان عُمان يبدأ زيارة إلى هولندا بعد غد الاثنين

يقومُ سُلطان عُمان هيثم بن طارق، بزيارة إلى هولندا، بعد غد الاثنين يبحث خلالها الموضوعات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال ديوان البلاط السُّلطاني، في بيان أصدره اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء العمانية، إنه "في إطار العلاقات الطيبة التي تربط سلطنة عُمان ومملكة هولندا الصديقة، وتعزيزًا لمجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق تطلّعات البلدين الصّديقين، وبحث الموضوعات الرّاهنة التي تهمّ الجانبين على الساحتين الإقليميّة والدوليّة سيقومُ السُّلطان هيثم بن طارق بزيارة دولةٍ إلى مملكة هولندا الصديقة خلال الفترة مــن 14 إلى 16 أبريل الجاري".

وفق البيان، يرافق السُّلطان هيثم خلال زيارتِه وفدٌ رسميٌّ رفيعُ المستوى.