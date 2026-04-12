تعاون بين قطر والأمم المتحدة لدعم 11 ألف مستفيد في اليمن

وقعت قطر الخيرية اتفاقية تعاون مع صندوق التمويل الإنساني في اليمن التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، لتنفيذ مشروع إنساني عاجل في مديرية عبس بمحافظة حجة، يهدف إلى تحسين خدمات المياه والإصحاح البيئي والنظافة في واحدة من أكثر المناطق تضررا من شح المياه وانتشار الأمراض.

ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز الشراكة الإنسانية لدعم الفئات الأشد ضعفا واحتياجا في اليمن، وينتظر أن يستفيد منه حوالي 11 ألف شخص، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجرى توقيع الاتفاقية من قبل منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس والقائم بأعمال مدير مكتب قطر الخيرية في اليمن عبد الله إبراهيم النعيم، في خطوة تعكس التزام الطرفين بتعزيز الاستجابة الإنسانية وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المتضررة.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 180 ألف دولار أمريكي بتمويل مشترك، حيث يمول صندوق التمويل الإنساني في اليمن المشروع بمبلغ 150 ألف دولار، فيما تسهم قطر الخيرية بـ 30 ألف دولار، وتتولى تنفيذ المشروع ميدانيا وفق المعايير الإنسانية المعتمدة.

وقد بدأ تنفيذ المشروع من شهر مارس 2026 وسيستمر حتى نهاية ديسمبر من العام نفسه، ويستهدف إصلاح وتأهيل البنية الخدمية المتدهورة لقطاع المياه والإصحاح البيئي والنظافة، من خلال توفير مصادر مياه صالحة للشرب وتحسين أنظمة الصرف الصحي.

كما يشمل المشروع تنفيذ حملات نظافة مجتمعية للحد من انتشار الأمراض والأوبئة المرتبطة بالمياه الملوثة، إلى جانب برامج توعية صحية تستهدف بشكل خاص النساء والأطفال، باعتبارهم الفئات الأكثر تضررا من غياب خدمات المياه الآمنة وضعف الثقافة الوقائية.

ويأتي هذا المشروع امتدادا لسجل طويل من التعاون بين قطر الخيرية وصندوق التمويل الإنساني في اليمن، وهو تعاون اتسم بالاستمرارية والتنوع وأسهم في تنفيذ عدد من المشاريع الإنسانية التي تستهدف تعزيز الاستجابة الطارئة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وشهدت الشراكة بين الطرفين توسعا ملحوظا خلال عامي 2024 و2025، حيث تم توقيع سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية التي عززت دور قطر الخيرية في دعم الجهود الإنسانية، وآخرها اتفاقية وقعت العام الماضي نفذت قطر الخيرية بموجبها مشروعا إنسانيا نوعيا في مدينتي الحديدة وريمه لتوفير المياه النظيفة وتحسين الإصحاح لأكثر من عشرة آلاف مستفيد، عبر تدخلات مستدامة شملت تأهيل منظومات الضخ بالطاقة الشمسية وبناء وترميم خزانات وتمديد شبكات مياه لمسافات طويلة.