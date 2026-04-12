بي بي سي: إسرائيل تجاهلت محادثات واشنطن وطهران في باكستان

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الحكومة الإسرائيلية تجاهلت المحادثات الأمريكية الإيرانية في باكستان، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان لا يرغب في انعقادها من الأساس.

وأوضحت "بي بي سي"، أن نتنياهو كان يفضل استمرار الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، واضطر إلى نفي تقارير أفادت بأنه لم يعلم باتفاق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على هدنة مبدئية إلا في اللحظات الأخيرة.

واليوم الأحد، لم يصدر أي رد رسمي من إسرائيل على فشل الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق سريع في إسلام آباد، رغم أن احتمالات ذلك كانت ضعيفة.

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أمر برفع حالة التأهب العسكري إلى مستوى مرتفع، مماثل لما كان عليه الوضع قبيل عمليات عسكرية سابقة.

وقال زامير قبل أيام إن "الإصبع لا يزال على الزناد"، كما أكد، مساء أمس، أن الحرب مع إيران لم تنتهِ بعد.

وفي الوقت نفسه، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف لبنان، مشيرا إلى استهداف مواقع تابعة لحزب الله اللبناني.

وبحسب السلطات اللبنانية، فإن هذه الضربات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد أكثر من 2000 شخص خلال الأسابيع الأخيرة.

ويوم الأربعاء الماضي فقط، استُشهد أكثر من 350 شخصا بنيران الاحتلال، ثلثهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.