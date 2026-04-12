بوتين يبدي استعداده للتوسط في تسوية لحرب الشرق الأوسط

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، استعداده للتوسط من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في الشرق الأوسط.

وبحسب ما نشرته وكالة «ريا نوفوستي»، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بوتين، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، بحثا خلاله مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية.

وأفاد المكتب الإعلامي للكرملين بأن الرئيس الإيراني أعرب عن امتنانه لموقف روسيا المبدئي، والذي يهدف إلى تهدئة الوضع. كما شكر روسيا على المساعدات الإنسانية التي قدمتها للشعب الإيراني.

وفي وقت سابق، سلط تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية الضوء على الأدوار المحتملة التي لعبتها كل من الصين وروسيا خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بناء على تقييمات ومعلومات أجهزة الاستخبارات في واشنطن.

وتتزامن هذه الأنباء مع رصد استخباراتي أمريكي لدور روسي متزايد؛ إذ قدمت موسكو -بحسب نيويورك تايمز- للجيش الإيراني معلومات دقيقة عبر الأقمار الصناعية لمساعدة الحرس الثوري الإيراني في استهداف السفن والمنشآت الدبلوماسية الأمريكية.

وبحسب التقرير، فإن هذا الدعم المشترك يُظهر «كيف وجد خصوم أمريكا فرصة لرفع تكلفة الحرب وتوريط الجيش الأمريكي في صراع طويل الأمد».

كما أشار التقرير إلى أنه وفي الوقت الذي تبدو فيه روسيا أكثر اندفاعا في مساعدة طهران عبر صور الأقمار الصناعية والمساعدات «غير الفتّاكة»، تتوخى بكين الحذر للحفاظ على صورتها «كطرف محايد».