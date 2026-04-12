إسرائيل: 3 ناقلات نفط عملاقة محملة بالكامل تعبر مضيق هرمز

ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الأحد، أن 3 ناقلات نفط عملاقة محملة بالكامل بالنفط عبرت مضيق هرمز أمس السبت، طبقا لما أظهرته بيانات شحن، فيما بدا أنها أول سفن تخرج من الخليج منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران.

ولا تزال مئات من ناقلات النفط عالقة في الخليج، في انتظار الخروج، خلال وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين.

وكان الجيش الأمريكي قد ذكر في وقت سابق اليوم الأحد أن مدمرتين عبرتا مضيق هرمز الخاضع للسيطرة الإيرانية قبل بدء أعمال إزالة الألغام، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب. ومع ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن القيادة العسكرية المشتركة نفت ذلك.