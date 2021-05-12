إطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب مجددا

أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تفعيل الانذارات مجددًا في مدينة تل أبيب وضواحيها.

يأتي هذا بعد استئناف إطلاق صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة على المدن بالداخل الإسرائيلي، ردا على العدوان المستمر على القدس وغزة.