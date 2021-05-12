فرنسا: توجيه الاتهام إلى شخصين ووضعهما رهن الاعتقال بتهمة قتل شرطي في أفينيون

أعلنت الشرطة في فرنسا، أنه تم توجيه الاتهام إلى اثنين من المشتبه بهما ووضعهما رهن الاعتقال على خلفية قضية قتل أحد عناصرها "إريك ماسون" بالرصاص في مدينة "أفينيون" بجنوب فرنسا الأسبوع الماضي.

وقال "لويس آلان لومير" محامي مطلق النار -حسبما ذكرت قناة فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء- إن موكله البالغ من العمر 19 عاما والذي ينفي قيامه بالواقعة، يواجه تهمة القتل العمد لشخص مسئول عن السلطة العامة ومحاولة القتل لزميل الوكيل.

وأضافت القناة أنه تم التعرف على المشتبه به الرئيسي من قبل زميل "إريك ماسون".

ومن جانبه، أكد "كريستوف هوجينين فيركو" محامي المتهم الثاني أنه تم توجيه لائحة اتهام لموكله البالغ من العمر 20 عاما والذي رافق مطلق النار المزعوم بـ"عدم مساعدة شخص في خطر وإخفاء المجرمين".

ومن المقرر أن يعقد "فيليب جيماس" المدعي العام في "أفينيون" مؤتمرا صحفيا وقت لاحق من صباح اليوم وذلك في اليوم التالي لإدانة شخصين بقتل "ماسون" وتفاصيل حول تقدم التحقيق وكذلك لمحة عن المشتبه بهما، بما في ذلك مطلق النار المزعوم.

واضافت القناة أنه بينما تم اعتقال 4 أشخاص الاثنين الماضي، تم إطلاق سراح اثنين من المشتبه بهم أمس الثلاثاء) وهما سائق السيارة المتوقفة عند كشك تحصيل الرسوم وشقيقة المشتبه به الرئيسي.

وكانت الشرطة قد اعتقلت شخصين وهما مطلق النار وشريك له على بعد نحو 20 كيلومترا من مدينة "أفينيون" حيث قتل الشرطي "إريك ماسون" (36 عاما) وهمة أب لطفلين حيث قتل بالرصاص في "أفينيون" الأربعاء الماضي بينما كان يجري تحقيقا في موقع بمدينة معروفة بتجارة المخدرات.

وألقت الشرطة القبض على هذين المشبوهين بعد مرور ساعات قليلة من مشاركة مئات الأشخاص في حفل تأبين أقيم في مفوضية شرطة "أفينيون" تكريما لـ"ماسون".