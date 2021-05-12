الذهب يهبط عالميا بفعل صعود عوائد السندات والدولار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تراجعت أسعار الذهب الأربعاء، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وانتعاش بسيط للدولار، وذلك قبيل بيانات أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة المرتقبة بشدة والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1829.94 دولار للأونصة. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1830.30 دولار.

وصعد مؤشر الدولار 0.3%، مما يجعل الذهب أقل جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

هذا وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات لقمة أكثر من أسبوع، مما يرفع تكلفة فرصة حيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.3% إلى 2945.02 دولار للأونصة، وتراجعت الفضة 0.9% إلى 27.38، فيما خسر البلاتين 0.5% ليسجل 1229.02 دولار.