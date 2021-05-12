موقع أمريكي: إدارة بايدن تحاول العمل مع مصر للضغط من أجل وقف التصعيد بقطاع غزة

مستشار الأمن القومي الأمريكي أجرى محادثات مع رئيس المخابرات العامة أمس بشأن التصعيد

الحكومة الإسرائيلية رفضت محادثات الوسطاء المصريين عندما أثاروا إمكانية وقف إطلاق النار

أعلن موقع «أكسيوس» الإخباري، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدرس خططًا لإرسال مسؤول في وزارة الخارجية؛ من أجل الانضمام إلى جهود وقف التصعيد بين إسرائيل وفلسطين، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين غربيين.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، فإنه من المتوقع أن يتوجه نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية هادي عمرو، إلى تل أبيب اليوم الأربعاء، فيما لم تصدر الخارجية الأمريكية أي تعليق حول الأمر حتى الآن.

ووفقًا للموقع، فإن إدارة بايدن تحاول العمل مع مصر للضغط من أجل وقف التصعيد بقطاع غزة، معلنا عن إجراء محادثات بين مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، أمس الثلاثاء.

وأكد الموقع ما أفاد به سامح شكري، وزير الخارجية، خلال الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية، أمس الثلاثاء، بأن مصر لم تجد الصدى اللازم حول رسائلها المنقولة إلى إسرائيل؛ لحثها على بذل ما يمكن من جهود لمنع تدهور الأوضاع في القدس.

وقال الموقع إن الوسطاء المصريين والأمم المتحدة تحدثا مع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، لكن «الحكومة الإسرائيلية رفضتهم عندما أثاروا إمكانية وقف إطلاق النار»، بحسب المسؤولين الإسرائيليين.

وأعلن البيت الأبيض ليل الثلاثاء/الأربعاء عن تحركات أمريكية مصرية لاستعادة الهدوء في قطاع غزة.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تباحث مع مسؤولين في الحكومة المصرية بشأن الوضع في غزة والقدس، وناقشوا اتخاذ خطوات لاستعادة الهدوء خلال الأيام المقبلة واتفقا على الإبقاء الاتصال بشكل وثيق.

كما تحدث سوليفان مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات. وأدان المسؤول الأمريكي الهجمات الصاروخية المستمرة التي تشنها حماس وغيرها من الجماعات الإرهابية، بما في ذلك ضد القدس وتل أبيب، بحسب البيان.

ونقل سوليفان دعم الرئيس (الأمريكي جو بايدن) الثابت لأمن إسرائيل وحقها المشروع في الدفاع عن نفسها وشعبها، مع حماية المدنيين. كما نقل تشجيع الولايات المتحدة للخطوات الرامية إلى استعادة الهدوء المستدام. واتفقا على مواصلة البقاء على اتصال وثيق.