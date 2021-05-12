رئيس المجلس الأوروبي يعرب عن قلقه بشأن تصاعد العنف بين فلسطين وإسرائيل

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، إنه تحدث اليوم الأربعاء، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، معربًا عن قلقه الكبير من تصاعد العنف والاستهداف العشوائي في الآونة الأخيرة.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء: «يجب أن تكون الأولوية لخفض التصعيد ومنع الخسائر في أرواح المدنيين الأبرياء من كلا الجانبين».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 53 شهيدا، بينهم 14 طفلا، و3 نساء، و321 مصابا بعضهم بحالة الخطر.