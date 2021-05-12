تداول 528 شاحنة و96 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

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شهدت هيئة موانئ البحر الأحمر نشاطا ملحوظا في تداول البضائع والشاحنات، التي بلغ إجماليها 96 ألف طن بضائع و528 شاحنة اليوم الأربعاء.

وأوضحت الهيئة -في بيان- أن حركة الواردات شملت 7.2 ألف طن بضائع و275 شاحنة، كما تضمنت حركة الصادرات 88 ألفا و800 طن بضائع عامة و253 شاحنة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين (بوسيدون ودليلة)، وغادرته السفينتان (فيشبا إيكتى وأوبيه هارت) في طريقهما إلى الهند وعلى متنهما 83 ألف طن فوسفات.

وأضافت أن ميناء نويبع شهد رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين (عمان وسينا)، فيما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة (أزوف كونسيبت) وعلى متنها 7 آلاف طن مواسير قادمة من روسيا.