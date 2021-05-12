روسيا تجدد دعوة طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى ضبط النفس

دعا الكرملين طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إلى العمل على إيجاد حل بالاعتماد على القرارات الدولية ذات الصلة، معربًا عن قلقه إزاء تصاعد العنف في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، "على الطرفين إيجاد القدرة على الشروع في حل المشكلة وذلك بالاستناد إلى القرارات القائمة لمجلس الأمن الدولي قبل كل شيء".

وأضاف بيسكوف: "ندعو الطرفين إلى ضبط النفس، نحن قلقون إزاء تنامي عدد الضحايا في صفوف المدنيين وعمليات القصف العشوائية يروح ضحيتها مدنيون".

ومنذ أمس الأول الإثنين، تتبادل قوات الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضربات صاروخية، أسفرت حتى الآن عن سقوط عشرات الإسرائيليين بين قتيل وجريح، إضافة إلى إعلان الطرف الفلسطيني عن مقتل 43 من سكان القطاع، بينهم 13 طفلًا، وإصابة 300 شخص بجروح.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن تصريحات رئيس الشيشان رمضان قاديروف حول إسرائيل لا تعكس موقف روسيا الاتحادية.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، بأن الرئيس الشيشاني قد قال في وقت سابق إن السلطات الإسرائيلية يجب أن تعتذر عن الاشتباكات التي وقعت ليل السبت الماضي بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية.

وأشار بيسكوف إلى أن السياسة الخارجية لروسيا يصوغها رئيس الدولة وفق الدستور، وقد تم التعبير عن هذا الموقف في اليوم السابق في بيان مماثل صادر عن وزارة الخارجية.

ويشهد الجانب الفلسطيني والإسرائيلي توترًا حادًا هذه الأيام، منذ أن بدأت الاحتجاجات من قبل شبان فلسطينيين مع بداية شهر رمضان على إجراءات إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى واقتحام المستوطنين لباحاته، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية أسفرت عن مئات الإصابات بين الفلسطينيين.