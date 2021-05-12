رئيس الوزراء الإيطالي يدعم تعليقا مؤقتا لبراءات اختراع لقاح كورونا

قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، اليوم الأربعاء، إنه يؤيد "تعليقاً مؤقتاً ومحدوداً" لبراءات اختراع لقاح فيروس كورونا وأنه يدعم موقف الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة.

وأوضح دراجي في حديثه إلى البرلمان الإيطالي، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن موقف واشنطن في هذا الصدد ينبغي "تقاسمه" وأن "التعليق المؤقت والمحدود والمحدّد جيداً، كما أخبرني الخبراء في هذا القطاع، لا ينبغي أن يشكل عاملًا مثبطًا".

وأضاف رئيس وزراء إيطاليا أنه ومع ذلك فإن هناك "خطراً يجب تجنبه، وهو أن تعليق براءات الاختراع يمثل عقبة أمام البحث عن لقاحات أخرى وإنتاجها".

وأشار دراجي إلى أن هناك "اختلالاً جوهرياً في التوازن" بين موقف بعض شركات الأدوية الكبرى وبين وضع الدول الأكثر فقراً في العالم والتي إما لا تملك إمكان الحصول على اللقاحات أو لا تملك المال لشرائها.