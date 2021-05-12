المجلس المركزي لليهود يتوقع تضامن ألمانيا مع إسرائيل

في ضوء الهجمات الصاروخية من قبل حركة حماس الإسلامية على إسرائيل، يتوقع المجلس المركزي لليهود في ألمانيا من برلين إظهار تضامنها مع إسرائيل والجالية اليهودية.

وقال رئيس المجلس يوزيف شوستر اليوم الأربعاء: "علينا جميعا أن نقف إلى جانب الدولة اليهودية".

وذكر شوستر أن إسرائيل واليهود يتعرضون للكراهية والتحريض، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن التهديد الذي يتعرض له اليهود آخذ في الازدياد، ممثلا على ذلك بحرق أعلام إسرائيلية أمام معبدين يهوديين في مدينتي بون ومونسترالألمانية، مطالبا بزيادة حماية المنشآت اليهودية.

وأوضح شوستر أن مسؤولية تصعيد العنف تقع بوضوح على عاتق حماس، مضيفا أنها استغلت الفراغ السياسي الناجم عن الانتخابات المؤجلة في الأراضي الفلسطينية لتكون بمثابة القوة الحامية للفلسطينيين، ويهاجمون في المقابل دون هوادة السكان المدنيين الإسرائيليين ويتقبلون عن إدراك القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني أيضا.

وذكر شوستر أنه بسبب وابل الصواريخ اضطر العديد من الإسرائيليين قضاء الليل في ملاجئ، وقال: "إسرائيل لها الحق والواجب في حماية شعبها من هجمات حماس الإرهابية".

عاد الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى ذروته مرة أخرى في الأيام القليلة الماضية. وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، أطلق مسلحون فلسطينيون أكثر من 800 صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ يوم الاثنين.

وفي المقابل هاجم سلاح الجو الإسرائيلي حوالي 500 هدف في غزة، وسقط قتلى من الجانبين.