إزالة 14 حالة تعدٍ على نهر النيل في دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، في تصريح لها اليوم، استمرار الأجهزة المعنية بالمحافظة، في إزالة التعديات على نهر النيل، ضمن الموجة السابعة عشر، تم خلالها إزالة ١٤حالة تعدي، تابعة للرى بنطاق مركز دمياط بمساحة ٤٢٠ م٢، وذلك خلال الحملة المُنفذة اليوم، تحت إشراف اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

وأشارت "المحافظ" الى أن عدد الحالات المنفذة بالمرحلتين الأولى والثانية، حتى الآن بلغ ٤١٩ حالة، بمساحة إجمالية ٢٣٨٨٤ م٢ بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرة إلى أن المحافظة، تتعامل وبكل حسم مع أية تعديات على أملاك الدولة.