شهد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية بين هيئة الثروة المعدنية وشركة مناجم النوبة الإنجليزية بإجمالي استثمارات ٢ر٥ مليون دولار لعدد قطاع واحد للبحث.

وأوضح الملا في بيان اليوم، أن توقيع هذا العقد يأتى فى إطار استكمال توقيع العقود مع الشركات الفائزة بالمزايدة العالمية للبحث عن الذهب لعام ٢٠٢٠ فى جولتها الأولى والتى يبلغ عددها ١١ شركة عالمية ومصرية فازت ب ٨٢ منطقة بحث على مساحة ١٤ ألف كم ٢ بالصحراء الشرقية باستثمارات إجمالية ٦٠ مليون دولار.

وأضاف الملا أن الإصلاحات المتنوعة التى تم إقرارها فى منظومة الاستثمار بقطاع التعدين خلال الفترة الأخيرة ساهمت في تحسين البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين الأجانب والمحليين خاصة مع اعتماد آليات عملية وسريعة وتواكب المعمول بها عالمياً فى صناعة التعدين بالعديد من الدول.

حضر التوقيع المهندس علاء خشب نائب الوزير للثــروة المعدنيـة والمهندس خالد الششتاوي رئيس هيئة الثروة المعدنية ونائبه المهندس ياسر رمضان وممثلى شركة مناجم النوبة الإنجليزية.