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وزيرة التجارة والصناعة: حوكمة حركة الواردات تتيح تعميق المنتج المحلي

نيفين جامع
نيفين جامع
أحمد علاء
نشر في: الخميس 12 مايو 2022 - 12:41 ص | آخر تحديث: الخميس 12 مايو 2022 - 12:41 ص

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنّ قرار إلزام المنتجين والمستوردين بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الخاصة بمركبات الطرق دخل حيز التنفيذ منذ إصداره.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر شاشة «الأولى»، مساء الأربعاء، أن الفترة الماضية شهدت حوكمة للواردات بشكل عام عبر أكثر من شق، حيث يُشترط أن يكون المنتج المستورد متوافقًا مع المواصفات المعتمدة.

وأوضحت أن حوكمة الواردات تتيح أيضًا تعميق المنتج المحلي عبر تحديد الاحتياجات من الخارج ومدى القدرة على تصنيعها محليًّا، مشيرة إلى أن كل جهات الدولة بدءًا من رئاسة الجمهورية، تدعم توطين الصناعة.

وأشارت إلى أن مبادرة حياة كريمة فتحت المجال أمام تعميق الصناعات وزيادة الطاقات الإنتاجية، تعتبر الدولة في أشد الاحتياج لها.

وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا باإلزام المنتجين والمستوردين بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم 3368/2020 مركبات الطرق –رقم تعريف المركبة VIN المحتوى والهيك – مع منحهم مهلة قدرها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القرار.

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