برلماني بريطاني محافظ: ليست هناك حاجة لبنوك الطعام

أثار العضو البرلماني عن حزب المحافظين لي أندرسون اليوم الأربعاء، جدلا عندما قال إنه ليست هناك حاجة لبنوك طعام في المملكة المتحدة، في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون دعوات لمساعدة الناخبين الذين يعانون جراء فاتورة الغذاء والطاقة المتزايدة.

جاءت تصريحات اندرسون الذي يمثل اشفيلد في ميلاندز في البرلمان خلال مناقشة بشأن برنامج تشريعي للحكومة.وقال "ليس هناك استخدام على نطاق واسع لبنوك الطعام في هذا البلد".

وتواجه حكومة جونسون مشاكل سياسية بسبب فقر الغذاء ، وتراجعت مرتين عن قطع مخطط له لبنود وجبات الأطفال ،بعد حملة قام بها نجم كرة القدم المحترف ماركوس راشفيلد.

وقدمت شبكة بنوك الطعام الأكبر في بريطانيا ، تروسيل ترست ، قرابة 2ر2 وجبة طوارئ في العام الماضي،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت اورلا ديلارجي من مؤسسة "ساستين" الخيرية للغذاء إن هناك زيادة بنسبة 57% في فقر الغذاء في الثلاثة الأشهر الماضية فقط.

وهاجم الناشط في مجال فقر الغذاء جاك مونرو عبر تويتر تصريحات النائب البرلماني أندرسون.