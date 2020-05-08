أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض واقعة السطو على طبيب

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تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها؛ لكشف غموض واقعة قيام مجهولون بالسطو على طبيب أثناء عودتة من عمله بعيادته بإحدى قرى دائرة مركز شرطة طوخ، وسرقة سيارتة ومتعلقاته الشخصية تحت تهديد السلاح الناري، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، بتعرض طبيب يدعى "ا. ح"، للسرقة بالإكراه على ايدى مجهولون، أثناء عودتة ليلا من عيادتة الطبية بقرية ميت كنانة التابعة لمركز شرطة طوخ، إلى منزلة بقرية ميت عاصم.

وكشفت التحريات، أن الطبيب قاموا الجناه بإشهار الأسلحة النارية عليه وقاموا بسرقة هاتفه المحمول وسيارته ومتعلقاته الشخصية، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق