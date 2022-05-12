قال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، محمد النسور، إن المفوضية دعت إلى ضرورة إجراء تحقيق شفاف مستقل ومحايد حول جريمة مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة «الجزيرة»، التي اغتيلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها، صباح أمس الأربعاء.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الجزيرة»، مساء الخميس، أن مقتل «أبو عاقلة» ليس الأول ضمن الصراع العربي الإسرائيلي، لافتًا إلى تسجيل حوادث لاستهداف الصحفيين ضمن مناطق النزاع.

وذكر أن التحقيق العادل والشفاف يستوجب السماح بدخول لجان التحقيق الدولية المختلفة، موضحًا أن المفوضية لديها لجنة دائمة تم إنشاؤها بواسطة مجلس حقوق الإنسان بعد أحداث غزة، التي وقعت العام الماضي.

وتابع: «لا يمكن إنهاء الإفلات من العقاب إلا بإنجاز التحقيق المحايد والشفاف»، لافتًا إلى إجراء المفوضية تحقيق خارجي وتجمع المعلومات، لو لم يسمح للمحققين ولجان التحقيق بالدخول.

وذكر أن «إسرائيل في سوابق عديدة رفضت دخول لجان التحقيق»، لكنه أكد أن الأمر «لا يعني عدم إتمام التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة»، مشددًا على أهمية سماح كل الأطراف بإجراء التحقيق، حال وجود جدية في الوصول إلى الحقائق.

ولفت إلى أهمية إجراء المزيد من التحقيقات لتحديد الفاعل بشكل قانوني ومناسب، وفقًا لمنهجية المفوضية، متابعًا: «بعد الاطلاع على الصور وشهادات الشهود والزملاء على الأرض، من الثابت أن القتل تم خلال إجراء عملية عسكرية في جنين، ونحن بحاجة للوصول إلى مزيد من المعلومات للتوصل بشكل أكثر دقة إلى تفاصيل حادث أمس».

وأوضح أن «الدلائل والصور التي وردت إلى المفوضية، تؤكد أنه ليس من الصعب على أي عسكري ومقاتل ملاحظة كلمة صحافة، المكتوب على السترة التي ارتدتها شيرين والطاقم المرافق لها»، لافتًا إلى أهمية وجود معاهدة دولية تحمي الصحفيين خلال النزاعات.

واعتبر أن هناك فراغًا قانونيًا في القانون الدولي بشأن حماية الصحفيين خلال النزاعات، مختتمًا: «اتفاقيات جنيف تعتبر الصحفيين مدنيين، لكن لا بد من وجود اتفاقية خاصة تحمي الصحفيين والصحفيات، بوجود إشارة دولية محمية بموجب القانون الدولي».

واستشهدت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة «الجزيرة» في مخيم جنين، أمس الأربعاء، بعد أن استهدفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي برصاصة في الرأس، رغم ارتدائها السترة والخوذة الواقية، التي تحمل إشارة الصحافة.

وشارك رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، بمراسم تشييع جثمان الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، من مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رسمي وشعبي كبير.

واصطف حرس الشرف لتحية جثمان الشهيدة أبو عاقلة لدى وصوله إلى مقر الرئاسة، وحُمل على الأكتاف، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني وموسيقى جنائزية.

ووضع الرئيس إكليلا من الزهور على جثمان الشهيدة أبو عاقلة، والقى نظرة الوداع الأخيرة على جثمانها، الذي لف بالعلم الفلسطيني، لدى وصوله إلى مقر الرئاسة، قبل أن ينقل إلى المستشفى الفرنسي في مدينة القدس، حيث سيوارى الثرى هناك يوم غد الجمعة.

وحمل في كلمة مقتضبة، ألقاها خلال مراسم التشييع، سلطات الاحتلال الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقال إن «السلطات الفلسطينية رفضت ونرفض التحقيق المشترك مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ لأن الأخيرة ارتكبت تلك الجريمة»، متابعًا: «لا نثق بهم وسنذهب فورا إلى محكمة الجنائية الدولية، لملاحقة المجرمين».