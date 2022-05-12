 إصابة 25 شخصا جراء اشتعال النيران في طائرة ركاب لدى انحرافها عن المدرج بالصين - بوابة الشروق
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إصابة 25 شخصا جراء اشتعال النيران في طائرة ركاب لدى انحرافها عن المدرج بالصين

د ب أ
نشر في: الخميس 12 مايو 2022 - 8:43 ص | آخر تحديث: الخميس 12 مايو 2022 - 8:44 ص

اشتعلت النيران في طائرة تابعة لشركة "طيران التبت" في مطار مدينة تشونجتشينج بجنوب غرب الصين، مما أسفر عن إصابة 25 شخصا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.


ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مصادر قولها إن الطائرة انحرفت عن المدرج أثناء إقلاعها واشتعلت فيها النيران حوالي الساعة0800 صباحا (0000 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس.

ووفقا لتقارير أولية غير مؤكدة، كان 113 راكبا على متن الطائرة وهي من طراز إيرباص "إيه 319". ولم ترد تقارير أولية عن سقوط قتلى.

وردا على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اكتفت شركة "طيران التبت" في تشونجتشينج بالقول إنه تم فتح تحقيق في الحادث.

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