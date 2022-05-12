استشهاد لوائي شرطة ومجندين في حادث مروري بأسوان

استشهد اللواءين اللواء منتصر عبدالنعيم، مفتش الأمن العام، مسؤول التحريات على مستوى وزارة الداخلية، واللواء أحمد محيي، مساعد مدير مصلحة الأمن العام لمنطقة جنوب الصعيد، ومجندين كانا بصحبتهما، في حادث سير إثر انفجار إطار السيارة عند مدخل الغنيمية من الطريق الصحراوي.

واستشهد الضابطين والمجندين عقب عودتهم من مأمورية عمل خاصة، وهي مطاردة مستريح أسوان في جبال أدفو.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث للمعاينة، وتحرر محضرا، وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في أسباب الحادث، وصرحت بدفن جثامين المتوفين.

ومن المقرر أن يشيع جثمان اللواء منتصر عبدالنعيم في قنا، بينما يواري جثمان اللواء أحمد محي الثرى بالمنيا.

وتمكنت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من إلقاء القبض على مستريح إدفو بأسوان، ويدعى «م. أ».

وكان مدير أمن أسوان قد تلقى بلاغا بحصول شخص يدعى «م. ا»، بجمع مبالغ طائلة من المواطنيين بدعوة توظيفها، والإتجار بالمواشي لتحقيق عائد وربح جراء ذلك، إلا أنه خالف وعوده، وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال كمين أمني من إلقاء القبض على «مستريح أسوان»، وتحقق النيابة مع المتهم.