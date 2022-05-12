عون يطالب بضبط الوضع الأمني خلال الانتخابات النيابية اللبنانية

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، باتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الوضع الأمني في مراكز الاقتراع وفي محيطها خلال الانتخابات النيابية المقررة يوم الأحد المقبل.



وأكد عون، خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت اليوم في قصر بعبدا بحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء، "ضرورة ضبط الراشي والمرتشي في اطار العملية الانتخابية، خصوصاً بعد المعلومات عن حصول صرف أموال بطريقة غير شرعية".



وشدّد على "أن الحكومة الحالية تصبح في فترة تصريف الأعمال بعد انتهاء ولاية مجلس النواب"، داعياً إلى "إقرار العديد من المشاريع الضرورية، على أن تنفذها الحكومة التي ستشكّل بعد الانتخابات".



وقال عون إن "الجمود الحاصل في موضوع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ألحق ظلماً بعدد من الموقوفين الذين يتعذر البت بأوضاعهم ومنهم قد يكونون أبرياء"، مضيفاً "إذا كانت المسألة مستعصية بسبب تعطيل عمل المحقق العدلي، يجب أن يكون هناك اجتهاد لازالة الاستعصاء الحاصل في هذه المسألة".



وجدد "رفض لبنان المطلق لما يتردد حول دمج النازحين السوريين في المجتمعات التي نزحوا إليها، وعلى ضرورة عودتهم إلى المناطق الأمنة في بلادهم، لأنه لم يعد من مبرر لبقائهم في لبنان".



من جهته، كرر ميقاتي دعوته إلى المشاركة في الاقتراع "لأنه لا يمكن العودة إلى الانتقاد اذا تقاعسنا عن القيام بدورنا كمقترعين".



وأكد أن "الحكومة لا تريد أن ترهق المواطن بأي أعباء إضافية"، مطمئناً إلى أن "ما يجري الحديث عنه من أن سعر النقد سيشهد فلتانا بعد الانتخابات، هو كلام غير صحيح، فإمكانات المعالجة متاحة وسوق النقد سيكون مستقرا نسبيا في المرحلة المقبلة".



ودعا ميقاتي إلى "الإسراع في اتخاذ الخطوات الدستورية المطلوبة لتسمية رئيس جديد للحكومة وتشكيل حكومة جديدة، وتكون مهمة التشكيل مسهلة فلا نضيِّع على وطننا المزيد من الفرص بعدما وصلنا إلى الخط الأحمر على كل المستويات، وبات من الصعب الرهان على الوقت أو على متغيرات مفترضة، لعدم إتمام ما هو مطلوب منا".



ووافق مجلس الوزراء في جلسته "على عرض وزارة الطاقة والمياه منح تراخيص لبناء محطات انتاج كهرباء على الطاقة الشمسية، وعلى مشروع مرسوم يرمي إلى تجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية للمشاركة في الانتخابات النيابية فقط".



كما وافق المجلس على "اتفاقية القرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح بقيمة 150 مليون دولار".