أبو الغيط يرحب بتوقيع إعلان جدة ويدعو الأطراف السودانية لاحترام التعهدات الواردة به

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، بتوقيع ممثل عن كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية على إعلان بالالتزام بحماية المدنيين بالسودان وفتح الممرات الإنسانية لوصول المساعدات دون عوائق.

وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط شدد على ضرورة الاحترام الكامل للتعهدات الواردة في هذا الإعلان حقناً للدماء السودانية، وبما يمهد الطريق للوصول إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

وأضاف أن أبو الغيط أشاد كذلك بالجهد السعودي الأمريكي، في هذا الإطار وكذلك استضافة السعودية لتلك المحادثات.