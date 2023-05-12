قال إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تبحث طرح أعلاف المواشي على منصة البورصة المصرية للسلع.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن هذه الخطوة ستساهم في انخفاض سعر المنتج النهائي، مشيرا إلى تجربة مماثلة في أسعار الدواجن.



ولفت إلى أن أسعار الدواجن ارتفعت في الفترة الماضية، بسبب زيادة أسعار الأعلاف، فتم طرح الذرة الصفراء على منصة بورصة السبع ما ساهم في انخفاض أسعار الدواجن.



ونوه بأن الوزارة تبحث تكرار هذه التجربة، لا سيما أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعات في أسعار تداول اللحوم في المنافذ المختلفة.



تجدر الإشارة إلى أن هيثم عبدالباسط نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، تحدث مؤخرا عن أن معدل تسعير كيلو جرام من اللحوم يتراوح بين 330 و360 جنيها.



وقال في تصريحات تلفزيونية، إن الأسعار الحالية غير مُرضية للجزارين كونها لا تتناسب مع تكلفة الإنتاج، وأشار إلى أن هناك الكثير من محال الجزارة أغلقت أبوابها هذا الأسبوع نظرا للارتفاع الشديد في الأسعار، مؤكدا أن الجزارين يعانون بشدة ، وأنهم اقترحوا أن تصدر الدولة قرارا بغلق إلزامي لمدة شهرين لحين استقرار سوق اللحوم.