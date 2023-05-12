 السعودية تجلي 8051 شخصاً من 110 جنسيات وتنهي عمليات الإجلاء في السودان - بوابة الشروق
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السعودية تجلي 8051 شخصاً من 110 جنسيات وتنهي عمليات الإجلاء في السودان


نشر في: الجمعة 12 مايو 2023 - 10:01 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 مايو 2023 - 10:01 ص

أعلنت السعودية مساء الخميس انها أنهت إجلاء 8051 شخصاً ينتمون إلى 110 جنسيات.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها ليل الخميس الجمعة إن"المملكة أنهت تنفيذ كامل عمليات الإجلاء الإنسانية لمواطنيها ورعايا الدول الصديقة من السودان والتي بدأت عقب اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".

وشملت عمليات الإجلاء الإنسانية التي نفذتها المملكة، -طبقا للبيان - 8455 شخصاً (404 مواطنين، و8051 شخصاً ينتمون إلى 110 جنسيات)، تم إجلاؤهم بواسطة مجموعة من سفن القوات البحرية وطائرات القوات الجوية.

كما ساعدت المملكة دولاً شقيقة وصديقة في عمليات إجلاء (11 ألفا و 184) شخصاً من رعاياها إلى المملكة ومن ثم إلى أوطانهم، وقدمت لهم كامل الرعاية والمتابعة طوال عمليات الإجلاء وبعد وصولهم إلى أراضيها ووجودهم فيها وحتى مغادرتهم لها.

وبدورها، عبرت وزارة الخارجية السعودية عن شكر حكومة المملكة للأشقاء في السودان على التعاون في تسهيل عمليات الإجلاء.


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