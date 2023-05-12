ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن شركة "تويتر" تجري محادثات مع رئيسة إدارة الإعلانات في شركة "إن بي سي يونيفرسال" الأمريكية، ليندا ياكارينو، لتولي منصب الرئيسة التنفيذية الجديدة لـ"تويتر".



وتعمل ياكارينو، رئيسة الإعلانات والشراكات العالمية في "إن بي يونيفرسال"، منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث ناصرت إيجاد سبل أفضل لقياس فاعلية الإعلانات، بحسب الصحيفة الأمريكية.



وقال إيلون ماسك، مالك تويتر، في تغريدة، الخميس، إنه عين رئيسا تنفيذيا جديدا للمنصة، لكن دون الكشف عن هويته.



وأضاف في التغريدة: "ستبدأ في غضون ستة أسابيع".



وبعد استحواذ ماسك على تويتر العام الماضي، أوقف العديد من المعلنين إنفاقهم خوفا من أنه قد يضعف الإشراف على المحتوى، أو بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بتوجه الشركة في ظل القيادة الجديدة.



وتقول بعض الشركات إنها استأنفت إنفاقها على تويتر، في حين يقول آخرون إنهم أبقوا على هذا التوقف عن الإنفاق على المنصة.



وقالت "وول ستريت جورنال" إن ياكارينو ستواجه تحديات فورية كرئيسة تنفيذية للمنصة، بما في ذلك استمالة المعلنين.



وأفادت "وول ستريت جورنال" في وقت سابق بأن إيرادات تويتر والأرباح المعدلة تراجعت بنحو 40% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي.



وتشتهر ياكارينو، التي تشرف على نحو 13 مليار دولار من عائدات الإعلانات السنوية، بعلاقاتها الوثيقة مع جهات التسويق والوكالات الإعلانية.



كما يعرف عنها أساليبها القوية في المفاوضات، ويصفها مشترو المساحات الإعلانية بـ"المطرقة المخملية".



والشهر الماضي، أجرت ياكارينو حوارا مع ماسك خلال مؤتمر بميامي بيتش في ولاية فلوريدا، والذي سألته خلاله عن رؤيته لتويتر، وضغطت عليه بشأن تغريداته المثيرة للجدل في بعض الأحيان.