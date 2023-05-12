وزيرة التعاون الدولي تناقش التعاون مع مسئولي المتابعة والتقييم بالبنك الإسلامي

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع سعد الخلب، مع الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي EXIM، حيث تم خلال اللقاء استكشاف مجالات التعاون المشتركة في مجال تمويل وضمان الصادرات، وتعزيز تواجد البنك في السوق المصري في مجال ضمان الصادرات والاستثمارات للقطاع الخاص.

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أحمد أبوبكر، مدير إدارة التقييم المستقبل بالبنك الإسلامي للتنمية وفريق العمل، حيث تم خلال اللقاء بحث كيفية تنسيق العمل المشترك والتعاون بين قطاعي المتابعة والتقييم بالبنك ووزارة التعاون الدولي، لضمان التنفيذ الأمثل للمشروعات الجارية، والتنسيق بشأن المشروعات المستقبلية.

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، النظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، الذي دشنته وزارة التعاون الدولي لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة حول جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه سيتم التنسيق مع كافة شركاء التنمية ومن بينهم البنك الإسلامي للتنمية من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة، لضمان كفاءة تنفيذ المشروعات الجارية بين الجانبين، حيث تسجل محفظة التعاون بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية نحو 17 مليار دولار.

في سياق آخر، بحثت وزيرة التعاون الدولي تعزيز التعاون المشترك مع محمد عزام، رئيس منتدى الاتحاد الخليجي الاقتصادي.