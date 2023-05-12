إصابة رضيع تناول مادة كاوية بالخطأ في الشرقية

أصيب طفل رضيع بضيق في التنفس وحالة إعياء شديدة؛ إثر تناوله مادة كاوية (كلور) بالخطأ داخل منزل أسرته بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى مشتول السوق المركزي بوصول الطفل محمد ع إ، رضيع عمره سنة ونصف، مصابًا بضيق في التنفس وحالة إعياء شديدة.

وتبين حدوث إصابة الطفل إثر تناوله مادة كاوية (كلور) بالخطأ داخل منزل أسرته بمركز مشتول السوق، وتم تقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم للطفل المصاب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.