توريد 121 ألف طن قمح لصوامع وشون بني سويف حتى الآن

قال المهندس وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين في بني سويف، إن الصوامع والشون بالمحافظة تسلمت 121 ألف طن من الأقماح المحلية، منذ بدء التوريد حتى اليوم الأحد، وذلك بنسبة توريد تخطت 50% من المستهدف توريدة لصوامع وشون المحافظة.

وأشار إلى أن عملية توريد القمح تتم بانتظام لصوامع وشون المحافظة ولم تتوقف حتى خلال أيام العطلات الرسمية والأعياد، ويتم تسليم قيمة القمح المورد خلال 48 ساعة.

وأوضح المهندس جمعة عبدالحافظ، وكيل مديرية التموين في بني سويف، أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة بلغت 119 ألف فدان، مؤكدا أن إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طن، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، وأكثر من 30 مركزا تجميعا على مستوى المحافظة.

ولفت إلى أن هناك إقبال كثيف هذا العام منذ بداية موسم الحصاد من المزارعين على عملية توريد القمح لصوامع وشون المحافظة، وذلك لأن سعر أردب القمح هذا العام 2000 جنيه، وهذا سعر عادل للفلاح، والدولة راعت ذلك لأن القمح سلعة استراتيجية وأمن غذائي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد، لضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام لجان الاستلام بالتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل الإجراءات التي تواجه المزارعين، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة عن طريق غرف العمليات المركزية والفرعية بالمحافظة، والتموين، والزراعة، والوحدات المحلية، لتذليل العقبات أولا بأول.

وأضاف المحافظ أنه تم إعداد خطة لتوريد واستلام المحصول الاستراتيجي، تضمنت عمل حصر للمساحات المنزرعة بالقمح بمراكز المحافظة، والتي تقدر بنحو 120 ألف فدان، وتحديد كميات المتوقع إنتاجها، وتنفيذ حملات توعية لحث المزارعين على توريد المحصول للدولة، لزيادة الكميات الموردة من المحصول، وتم مخاطبة الجهات المصرح لها بتسويق القمح لتحديد السعات التخزينية المتاحة لديها، مع قيام التموين بمعاينة أماكن التخزين المحددة من قبل جهات التسويق والوقوف على مدى صلاحيتها، ومطابقتها لمعايير التخزين، وتم تحديد السعات التخزينية "4 صوامع بطاقة 155 ألف طن، 100 ألف طن بالشون"، وتوزيع الكميات المتوقع إنتاجها مع مراعاة البعدين المكاني والزمني.

كما أشارت الخطة إلى الإعلان عن أسعار الإردب بدرجاته الثلاثة والاشتراطات والضوابط الفنية طبقا للقرارات الوزارية "2000 جنيه للإردب زنة 150 كيلوجراما درجة نظافة 23.5، 1950 جنيها للإردب زنة 150 كيلوجراما درجة نظافة 23، 1900 جنيه للإردب زنة 150 كيلوجراما درجة نظافة 22.5، مع التأكيد على مسئولي الصوامع والشون والهناجر باتخاذ ما يلزم نحو توفير وسائل السلامة والصحة المهنية ووسائل الحماية المدنية، وعدم استلام أقماح من مواسم سابقة أو أقماح مستوردة أو مخلوطة.

من جانبه، شدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد لاستمرار جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام لجان الاستلام بالتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كل الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، وسرعة صرف المستحقات والتيسير على المزراعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة بكل الشون والصوامع