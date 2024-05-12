رئيس ليتوانيا يأمل في الفوز بولاية جديدة في انتخابات اليوم

يتوجه مواطنو ليتوانيا إلى مراكز الاقتراع، اليوم الأحد، لانتخاب رئيس جديد للبلاد، حيث يعتبر الرئيس الحالي، جيتاناس ناوسيدا، المرشح الأوفر حظا للفوز.

ويتنافس ثمانية مرشحين، في الاقتراع المباشر. وإذا لم يحقق أي مرشح أغلبية مطلقة، سيتوجه المتنافسان، اللذان يحصلان على أكبر عدد من الأصوات، إلى جولة إعادة، بعد أسبوعين.

ويتنافس المرشح المستقل، ناوسيدا للفوز بولاية ثانية، مدتها خمس سنوات. واشتهر خبير الاقتصاد/59 عاما/ بأنه مؤيد قوي لأوكرانيا.

ويحق لحوالي 5ر2 مليون شخص، الإدلاء بأصواتهم ومن المتوقع صدور النتائج الأولية ذات المغزى في وقت متأخر اليوم الأحد.

وبينما رئيس الدولة في ليتوانيا يؤدي في المقام الأول واجبات تمثيلية، فإن هذا المنصب ينطوي على إبداء رأي في السياسة الخارجية والدفاعية والرئيس هو أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة.