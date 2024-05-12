وزير الشباب والرياضة يفتتح البيت الريفي وحمام سباحة بالمدينة الشبابية في الأقصر

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افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منذ قليل، البيت الريفي وحمام سباحة المدينة الشبابية بمركز الطود في الأقصر.

حضر الافتتاح رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، ووكيل وزارة الشباب والرياضة في الأقصر، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في المحافظة.

وبدأت جولة الوزير في المدينة الشبابية بالطود بتفقد عدد من الغرف الفندقية داخل المدينة؛ لقياس مدى الخدمة المقدمة بها، ثم عقد اجتماعا مع وكيل وزارة الشباب والرياضة في الأقصر ورئيس مدينة الطود وعمدة المدينة لبحث توفير قطعة أرض لتدريب الخيول وروادها فيها.

وافتتح صبحي، البيت الريفي بعد انتهاء أعمال إنشائه مؤخرا صم افتتح حمام السباحة الواقع بالمدينة وشاهد عرضا رياضيا لاثنين من الأطفال أبطال تلك الرياضة.

ومن المقرر أن يغادر وزير الشباب والرياضة الأقصر صباح اليوم عائدا إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته.