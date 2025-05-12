حساب الخارجية الأمريكية بالعربية يغرّد عن زيارة ترامب للشرق الأوسط وأبرز الملفات التي ستناقش

نشر حساب الخارجية الأمريكية باللغة العربية على منصة "إكس"، تغريدة بمناسبة زيارة الرئيس دونالد ترامب المرتقبة إلى الشرق الأوسط.

ونشر مكتب التواصل الإعلامي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مقطع فيديو ظهر من خلاله متحدث أوضح أبرز الملفات التي سيتم البحث فيها خلال هذه الزيارة، التي تعد أول زيارة له إلى منطقة الشرق الأوسط منذ توليه الرئاسة.

وقال المتحدث: "مرحبا بكم من قلب العاصمة السعودية الرياض.. من 13 الى 16 مايو، سيقوم الرئيس دونالد ترامب بأول زيارة إقليمية له منذ توليه الرئاسة وتشمل المملكة العربية السعودية وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة".

وأضاف: "تظهر هذه الزيارة الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لعلاقاتها الاستراتيجية مع شركائها بالشرق الأوسط"، مشيرة إلى أن "اللقاءات ستركز على ملفات الأمن الإقليمي والدفاع والطاقة والاستثمار، إلى جانب التعاون المستمر لمواجهة التحديات المشتركة".

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، منطقة الشرق الأوسط هذا الأسبوع، حيث سينضم إلى الرئيس دونالد ترامب في زيارته إلى السعودية وقطر.

ووفقا لتصريحات صادرة عن الخارجية الأمريكية، تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات مع شركاء واشنطن في الخليج، ومناقشة حلول للتحديات الإقليمية والعالمية، إلى جانب توسيع مجالات التجارة والاستثمار، والتأكيد على الشراكات الاستراتيجية.

وبعد ذلك، سيتوجّه روبيو إلى تركيا للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الناتو، والذي سيُعقد بين 14 و16 مايو الجاري.