 مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ بخط مياه بمنطقة الرماية في الهرم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ بخط مياه بمنطقة الرماية في الهرم


نشر في: الإثنين 12 مايو 2025 - 9:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 مايو 2025 - 9:57 ص

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر ١٠٠٠ مم، أمام تجنيد الرماية في الهرم.

وأوضحت الشركة، أنه فور حدوث الكسر جرى الدفع بعدد ٣٢ شفاطا، و٦ بدالات محمولة، وسيارتي سيول بجانب فرق الإصلاح؛ للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الشركة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي:"مساكن الضباط، ومساكن الشباب، والمتحف المصري، وآخر فيصل، وهضبة الأهرام"

وتوفر الشركة، سيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه؛ لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.

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