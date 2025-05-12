استخراج جثة شاب بعد مرور 25 يوما على دفنه بكوم حمادة في البحيرة

استخرجت النيابة العامة جثة شاب بعد مرور 25 يوما على وفاته، ودفنه بقرية دست الأشراف التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

جاء ذلك بحضور المستشار فادي وائل وكيل النائب العام، والطبيب الشرعي، وفني تشريح، فيما تم أخذ عينات من جثته، وأُرسلت إلى المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها ومعرفة سبب الوفاة.

وجاء ذلك بعد تقدم والدة المتوفى ببلاغ رسمي للنيابة العامة، لشكها في وفاة نجلها عن طريق تناول السم.

واستمعت النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو المعتصم مدير نيابة مركز كوم حمادة، تحت إشراف المستشار عمرو الحلوى المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، لأقول الام وقررت استخراج الجثة لعرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

وشهدت قرية دست الاشراف التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة، اليوم الاثنين، استخراج جثة شاب يبلغ من العمر 36 عامًا، عقب مرور 25 يوما على دفنه، وذلك عقب تقدم والدة الشاب ببلاغ للنيابة العامة، من أجل استخراج جثة نجلها لعرضه على الطب الشرعي لشكها أن الوفاة غير طبيعية، ويوجد بها شبهه جنائية.

وشهد محيط مقابر قرية دست الأشراف المدفون بها الشابة إقامة كردون أمني لمنع وصول أي فرد إلى مكان استخراج الجثة، وقام العقيد حاتم السمرى مأمور مركز شرطة كوم حمادة بالتواجد، وحتى انتهاء الطب الشرعي من أخذ العينات اللازمة.

وكانت والدة الشاب، قد طالبت في بلاغ رسمى ي للنيابة العامة باستخراج جثة نجلها وتوقيع الكشف الطبي عليه، ظنًا منها أنه قد تناول مادة سامة علي حد قولها في البلاغ، أدت لوفاته بعدما ظهرت عليه علامات تدل على ذلك قبل وفاته.

وشهدت منطقة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حالة من الذعر، نتيجة وفاة شاب يبلغ من العمر 36 عامًا، وسادت حالة من الحزن في القرية التابع لها الشاب، وذلك بعدما استغاثت والدة الشاب بالجهات المعنية لتشريح جثة نجلها ظننًا منها أن هناك شبهة جنائية في وفاته.

وأكدت في بلاغها، أن هناك أدلة وشهود تدل أن نجلها تناول مادة سامة، مبينة أنها تطالب النيابة العامة باستخراج جثمانه وتوقيع الكشف الطبي لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.