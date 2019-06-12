دراسة: القهوة لا تساهم في تصلب الشرايين‎

يرتبط وجود القهوة في حياة البعض ببقاءهم مستيقظين لأطول فترة ممكن، والبعض الآخر يقع في حبها، لذلك يتناول الكثير من فناجين القهوة يومياً.

أظهرت الأبحاث التي أجرتها جامعة كوين ماري في لندن أن شرب القهوة حتى 25 كوبًا يوميًا لا يرتبط بالإصابة بالشرايين المتصلبة.

وذلك وفق الدراسة التي نشرها موقع "The National"، وذكر الموقع أن الدراسة تتناقض مع الرأي المدعي أن شرب القهوة يزيد من تصلب الشرايين.

الدراسة الجديدة تم إجراءها على ما يقرب من 8500 شخص في المملكة المتحدة، تم تمويلها جزئيًا من قبل مؤسسة القلب البريطانية وسيتم تقديمها في مؤتمر جمعية القلب والأوعية الدموية البريطانية في مانشستر.

في الاستطلاع البريطاني تم تصنيف مستهلكو القهوة إلى ثلاث مجموعات: أولئك الذين يشربوا أقل من كوب واحد في اليوم، وأولئك الذين يشربوا ما بين كوب وثلاثة أكواب في اليوم، والذين يشربوا أكثر من ثلاثة، ووجدت الدراسة أن شرايين الذين يشربوا كمية كثيرة لم تكن أكثر صلابة من شاربي أقل من كوب في اليوم.

من بين المشاركين في الدراسة الذين خضعوا لفحص القلب بالرنين المغناطيسي واختبارات موجات نبضات الأشعة تحت الحمراء، أظهر البحث أن من المحتمل أن من يشربون القهوة يكونوا من المدخنين وشاربي الكحول بانتظام.

وقال الدكتور كينيث فونج، محلل بيانات البحث: "على الرغم من الشعبية الهائلة للبن في جميع أنحاء العالم ، يمكن أن تؤدي التقارير المختلفة إلى منع الناس من الاستمتاع بها، ويشير بحثنا إلى أن القهوة ليست سيئة للشرايين كما توحي الدراسات السابقة، ونود عمل دراسة أكثر دقة في عملنا المستقبلي حتى نتمكن الوصول للحدود الآمنة لشرب القهوة".

وذكر البروفيسور متين أفكيران، المدير الطبي المشارك في مؤسسة القلب البريطانية: "أن هناك العديد من الدراسات المتضاربة التي تقول أشياء مختلفة عن القهوة، وقد يكون من الصعب تصفية ما يجب أن نصدقه وما لا ينبغي لنا أن نفعله، ونأمل أن يضع هذا البحث بعض التقارير الإعلامية في منظورها الصحيح، لأنه يستبعد أحد الآثار الضارة المحتملة للقهوة على شراييننا".