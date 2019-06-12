وزير خارجية سوريا يبدأ زيارة إلى الصين الأحد المقبل

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يقوم وزير الخارجية السوري وليد المعلم، بزيارة رسمية إلى الصين خلال الفترة من 16 حتى 21 يونيو الجاري، بدعوة من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شونج – خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن الصين وسوريا تتشاركان صداقة تقليدية، وإن العلاقات بينهما حافظت على نمو مطرد خلال السنوات الماضية.

وأضاف شوانج أن المعلم سيلتقي خلال زيارته الصين مع عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي لتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية، وتلك ذات الاهتمام المشترك.

وتابع شوانج أن الصين ترغب في العمل مع سوريا لتعزيز العلاقات، ومواصلة لعب دور بناء في القضية السورية.