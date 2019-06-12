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نوران جوهر تتأهل لنصف نهائي بطولة السوبر العالمي للإسكواش

محمد زاهر
نشر فى : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 11:10 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 11:10 م

تأهلت نوران جوهر، المصنفة الرابعة علي العالم، إلى الدور نصف النهائي من بطولة السوبر العالمي للإسكواش، علي حساب مواطنتها نور الشربيني المصنفة الثانية علي العالم في مباراة استمرت 33 دقيقة.

وجاء فوز جوهر  بنتيجة أشواط (2/1) بواقع نقاط (7/11) (5/11)(11/6)في منافسات اليوم الرابع لدور المجموعات من بطولة السوبر العالمي للإسكواش "سي اي بي" بمجموع 8 نقاط في مجموعتها وتضمن التأهل لدور نصف النهائي.

الجدير بالذكر أن من يقوم بتنظيم البطولة أندية وادي دجلة في جمهورية مصر العربية بأحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر و التي يأتي مجموع جوائزها 320 ألف دولار.


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