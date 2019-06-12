يحظى المشمش من بين فواكه الصيفية بقدر كبير من الاهتمام لدى عشاق الفاكهة الصيفية عند ارتفاع درجات الحرارة، وبدأت هذه الفاكهة في الانتشار بالأسواق ضمن الفاكهة الصيفية المحبوبة لدى الكثير من الناس.

وفي ضوء ذلك نشر موقع "Health Line" بعض الفوائد الصحية والغذائية للمشمش:

1-مغذية ومنخفضة السعرات الحرارية

المشمش مغذي للغاية ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، فثمرتان فقط من المشمش الطازج توفر:

34 سعرة حرارية

8جرام من الكيبوهيدرات

جرام بروتين

0.27 جرام من دهون

1.5 جرام من الألياف

8% من فيتاميني "أ" و"C".

4% من فيتامين "E"

تُعد هذه الفاكهة مصدرًا لائقًا لبيتا كاروتين ولوتين وزياكسانثين ،وجميعها من مضادات الأكسدة القوية، ويفضل أكل ثمرة المشمش كاملة وغير مقشرة، لأن الجلد يحتوي على كميات كبيرة من الألياف والمواد الغذائية.

2-قد يعزز صحة العين

يحتوي المشمش على مركبات متعددة ضرورية لصحة العين، منها فيتاميني "A" و"E"، حيث يلعب فيتامين (أ) دورًا حيويًا في منع العمى الليلي، وهو اضطراب ناجم عن عدم وجود أصباغ فاتحة في عينيك ، في حين أن فيتامين "E" هو أحد مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الدهون والتي تدخل عينيك مباشرة لحمايتها.

3-يحتوي على مضادات الأكسدة

المشمش هو مصدر كبير للعديد من مضادات الأكسدة، مثل الكاروتين والفيتامينات A و C و E، وأيضا البوليفينول والتي تسمى "الفلافونويد"، والتي ثبت أنها تحمي من الأمراض مثل مرض السكر وأمراض القلب، و"الفلافونويد" الموجود في المشمش عبارة عن الأحماض الكلوروجينية، والكاتيكين، والكيرسيتين، وتعمل مركبات على تحييد الجذور الحرة- مركبات ضارة تلحق الضرر بخلاياك وتسبب الإجهاد التأكسدي-

-كما يمكن محاربة أضرار الشمس بنظام غذائي ملئ بمضادات الأكسدة، والمشمش واحدة منها، فالبيتا كاروتين الموجود به قد يحمي من حروق الشمس، ف في دراسة استمرت 10 أسابيع قلل تناول مكملات بيتا كاروتين من خطر حروق الشمس بنسبة 20 %.

4-المشمش غني بالألياف القابلة للذوبان وهو أمر مهم للحفاظ على مستويات السكر في الدم والكوليسترول.

5-المشمش غني بالبوتاسيوم، الذي يعمل مع الصوديوم للحفاظ على توازن السوائل، فيساعد تناول كميات كافية على منع الانتفاخ والحفاظ على ضغط دم صحي.