«الملك لير» تستأنف عروضها غدا فى التجمع الخامس

تستأنف مسرحية «الملك لير» بطولة الفنان القدير يحيى الفخرانى، عروضها غدا الخميس، على مسرح «كايرو شو» بالتجمع الخامس.

ويشارك فى بطولة «الملك لير» عدد كبير من النجوم يجتمعون لأول مرة فى عرض مسرحى واحد فى مقدمتهم الفنان يحيى الفخرانى والنجم فاروق الفيشاوى ورانيا فريد شوقى، ريهام عبدالغفور، هبة مجدى، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعى، أحمد عزمى، ناصر سيف، ايمن الشيوى، محمد فهيم وحمادة شوشة.

تدور أحداث مسرحية «الملك لير» حول ملك قرر أن يوزع أملاكه على بناته الثلاث ولأن ابنته الصغرى لم تشء أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شىء وتطردان والدهما الذى لا يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى.

يذكر أن الفنان يحيى الفخرانى، سبق أن قدم شخصية «الملك لير» مرتين، الأولى على خشبة مسرح الدولة، عام 2001 من إخراج الراحل أحمد عبدالحليم، وشاركه بطولتها سوسن بدر، وأحمد سلامة، وريهام عبدالغفور، وأشرف عبدالغفور، وسلوى محمد على، ومروة عبدالمنعم، ورشدى الشامى، وعهدى صادق، أما المرة الثانية فقدمها فى مسلسل «دهشة»، برؤية الكاتب عبدالرحيم كمال، وإخراج شادى الفخرانى، وشارك فى بطولته؛ نبيل الحلفاوى، ياسر المصرى، ياسر جلال، فتحى عبدالوهاب، يسرا اللوزى، حنان مطاوع، عايدة عبدالعزيز.