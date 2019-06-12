الهناجر يستضيف أفلام مهرجان «تري كور» الدولي للأفلام القصيرة السبت

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ترى كور ايجبت ومسابقة vsfilm للأفلام القصيرة جدًا عن قيام مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا باستضافة عروض أفلام المسابقة مساء السبت القادم.



وتوجهت اللجنة المنظمة للمسابقة بالشكر لوزارة الثقافة المصرية ممثلة في وزيرة الثقافة والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة العامة على المصنفات الفنية لدعمهم الكامل للمهرجان الذي يقام في مصر للمرة الأولى في الشرق الأوسط.



كانت الجامعة البريطانية في مصر قد استضافت افتتاح فعاليات مسابقة تري كور إيجيبت للأفلام القصيرة جدًا مع افتتاحها مساء الأحد الماضي تزامنا مع افتتاح المسابقة الدولية الرسمية بفرنسا. وتم خلال الحفل تكريم الفنانة الكبيرة سوسن بدر والفنان فتحي عبد الوهاب والفنان السوري فراس نعناع.



وبدأت فعاليات التدريب بورشة الإنتاج منخفض التكاليف التي يقدمها المهرجان لشباب السينما ويقوم بها المخرج المصري محمد شادي بجمعية الجيزويت بالقاهرة في افتتاح فعاليات المهرجان بالجمعية.



ويشارك في مسابقة المهرجان ٢٠٥ أفلام من ١٥ دولة في 4 قارات ، ويمنح المهرجان جوائز أحسن فيلم روائي قصير جدا وأحسن فيلم رسوم متحركة قصير جدا، وأحسن فيلم تسجيلي قصير جدا.



كما تقدم الجامعة البريطانية جائزة أحسن فيلم قصير جدا عمل أول للشباب وهناك أيضا جائزة إسكاروس لأحسن فيلم اجتماعي مصري قصير جدا.