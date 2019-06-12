الخضر يتفوق مجددا على تحالف ميركل المسيحي في استطلاعات الرأي

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تفوق حزب الخضر الألماني المعارض في استطلاع جديد للرأي على التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وفي استطلاع معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي، نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء، حصل حزب الخضر على نسبة 5ر26%، بزيادة قدرها 5ر1 نقطة مئوية عن استطلاع الأسبوع الماضي، وهي أعلى نسبة يحصل عليها على الإطلاق في استطلاع "إنسا".

وجاء التحالف المسيحي في المرتبة الثانية بحصوله على نسبة 24%، بتراجع قدره نقطتين مئويتين عن الأسبوع الماضي.

وجاء في المرتبة الثالثة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، بحصوله على نسبة 5ر13%، بزيادة 5ر0 نقطة مئوية، بينما حل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، على نسبة 13%، بتراجع قدره نقطة مئوية.

وارتفعت شعبية الحزب الديمقراطي الحر بمقدار نقطة مئوية لتصل إلى 9%، بينما فقد حزب "اليسار" نصف نقطة مئوية ليحصل على نسبة 5ر7%.

يُذكر أن حزب الخضر حل في المرتبة الأولى في استطلاعين للرأي أجراهما معهد "إنفراتست ديماب" ومعهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي.

وفي استطلاع لمعهد "إمنيد"، حل التحالف المسيحي وحزب الخضر في نفس المرتبة، بينما تقدم التحالف المسيحي على الخضر بقليل في استطلاع لمعهد "فالن".

شمل استطلاع "إنسا"، الذي أُجري خلال الفترة من 8 حتى 10 يونيو الجاري، 2074 ألمانيا.