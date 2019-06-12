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ترامب يبلغ الكونجرس بنشر قوات أمريكية في اليمن لمحاربة القاعدة وداعش

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 4:23 ص | آخر تحديث : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 4:23 ص
أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس بنشر عدد محدود من العسكريين الأمريكيين في اليمن، "لمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش". 

وجاء في رسالة من الرئيس الأمريكي لقيادات الكونجرس بمجلسيه: "لا تزال الولايات المتحدة تعمل مع حكومة جمهورية اليمن والقوى الإقليمية الشريكة للقضاء على التهديد الإرهابي الذي تمثله هاتان الجماعتان".

وأضاف أنه "منذ تقرير التحديث الدوري الأخير ، نفذت قوات الولايات المتحدة عددا من الغارات الجوية على عملاء القاعدة في جزيرة العرب في اليمن ومنشآتها ، ودعمت العمليات التي تقودها الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليمن لتطهير محافظة شبوة من القاعدة في جزيرة العرب".

وتابع: "القوات المسلحة الأمريكية مستعدة أيضا للقيام بضربات جوية ضد أهداف داعش في اليمن".

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